Такие обстоятельства: Бгажба о пандемии и антикризисных мерах в Абхазии

Экономист Андрей Бгажба в эфире радио Sputnik поделился своим мнением о том, какие антикризисные меры могут стабилизировать экономическую ситуацию в Абхазии и какой эффект ожидать от уже принятых.

Радио Такие обстоятельства: Бгажба о пандемии и антикризисных мерах в Абхазии

Рано говорить, что начавшийся в Абхазии туристический сезон и открытие границы дали свой эффект и можно считать, что все будет преодолено, сказал экономист в эфире радио.

По мнению экономиста, нет "панацеи", которая способна помочь стабилизировать ситуацию в экономике страны.

"Если брать типичные рекомендации в кризис, как надо себя вести и предпринимателю, и государству, то они во многом не работают, то есть, принимая какие-то действия, все равно обратные эффекты действия оказываются хуже, чем те положительные, которые ты ожидаешь. Я бы не сказал, что есть панацея, надо предпринимать разные попытки и искать пути методом проб и ошибок. Сегодня ситуация такова. Сегодня самый лучший способ государству и бизнесу, различным его формам, садиться и договариваться, что делать, потому что у государства тоже есть обязательства, прежде всего перед бюджетниками и пенсионерами, которые надо исполнять. Если не будет исполнений налогов, соответственно подрыв и неисполнение обязательств", - отметил Бгажба.

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