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Лука Гаделия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гаделия о концертах в Пицундском храме: никто публикой не обделен

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200914/1030940205/Gadeliya-o-kontsertakh-v-Pitsundskom-khrame-nikto-publikoy-ne-obdelen.html

Об особенностях концертных программ в Пицундском храме , о том, какие выступления уже состоялись и еще планируются в рамках музыкального сезона в этом году, в эфире радио Sputnik рассказал органист, Заслуженный артист Абхазии Лука Гаделия.

Радио
Гаделия о выступлениях в Пицундском храме: никто публикой не обделен

В связи с пандемией коронавируса музыкальный сезон органных концертов Пицунде в этом году начался 9 августа, сообщил Заслуженный артист Абхазии, органист Лука Гаделия.

 

"Мои концерты проходят по четвергам и воскресеньям, концерты Марины Шамба(Народная артистка Абхазии, худрук Государственного концертного зала Пицундского храма – ред.) проходят по средам и пятницам. Это наши плановые сольные концерты. Также к нам каждый понедельник приезжают наши коллеги вокалисты, пианисты из Сухума, солисты Абхазской государственной филармонии. Если в наших сольных органных концертах вокалисты появляются эпизодически, минут на 10, то в концертах по понедельникам большое участие их", - рассказал Гаделия в эфире радио Sputnik.

Хоровая капелла Абхазии и Государственный камерный оркестр в нынешнем сезоне не дают концерты в Пицунде, сообщил Гаделия.

"Это большие коллективы, как-то немного опасно в данной ситуации (в период пандемии коронавируса - ред.) их принимать… Публика ходит на концерты, бывают и аншлаги. Все концерты посещаются и никто обделенным вниманием публики не остался", - сказал Гаделия.

Международный фестиваль "Органные вечера в Пицунде" в этом году был отменен в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

"Я считаю, что это верное решение. К нам из Европы приезжают органисты. Сейчас все очень сложно, и не хочется планку опускать. Лучше год переждать и в следующем году сделать так, как у нас обычно проходит, помпезно и на широкую ногу. Представить различные органные школы. К нам приезжают органисты из Италии, Германии, Франции. Хочется, чтобы этот круг не сужался, а, наоборот, расширялся",- сказал Гаделия.

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