Такие обстоятельства: Шоуа о получении взяток сотрудниками ГАИ

О том, как навести порядок в структуре госавтоинспекции, почему имеет место факт получения взятки милиционерами и как это остановить, своим мнением в эфире радио Sputnik поделился бывший начальник УГАИ МВД Абхазии Нугзар Шоуа.

Радио Такие обстоятельства: Шоуа о получении взяток сотрудниками ГАИ

Как стало известно накануне, двое сотрудников ГАИ Гудаутского РОВД МВД были задержаны за взятку на посту "Бамбора".

Генеральная прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело. Задержанным милиционерам, согласно Уголовному кодексу Абхазии, грозит наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.

Своим взглядом на проблему взяточничества в рядах ГАИ в эфире радио Sputnik поделился бывший начальник УГАИ МВД Абхазии Нугзар Шоуа.

"…Сегодня, чтобы поймать инспектора ГАИ на факте получения взятки, не надо проводить какую-то спецоперацию. Тот же сотрудник службы собственной безопасности МВД может половину сотрудников ГАИ арестовать. Нет проблем. Надо сегодня арестовывать тех, кто крупными партиями наркотики завозит в страну и обворовывает казну. Украл 30-50 миллионов рублей и ничего страшного, через месяц можешь быть дома, а голодный инспектор ГАИ, которому бросили 500 рублей, должен сидеть и быть наказан. Да, это правильно, по закону он не должен брать взятки и сидеть. Но это равносильно тому, что я, как отец семейства, делаю замечание сыну за то, что он закурил сигарету, при этом сам стою перед ним с марихуаной", - сказал Шоуа.

По мнению бывшего начальника УГАИ МВД Абхазии, нынешнее положение дел может исправить достойная оплата труда сотрудников правоохранительных органов и внедрение единой системы фотофиксации нарушений скоростного режима.

Подробности в аудиофайле.