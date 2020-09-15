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Сотрудники ГАИ Гудаутского РОВД задержаны за взятку

© Sputnik Табылды Кадырбеков
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200915/1030941670/Sotrudniki-GAI-Gudautskogo-ROVD-zaderzhany-za-vzyatku.html

Задержанным милиционерам, согласно Уголовному кодексу Абхазии, грозит наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.

СУХУМ, 15 сен – Sputnik. Сотрудники ГАИ Гудаутского РОВД МВД задержаны за получение взятки от гражданина России, сообщается на сайте СГБ Абхазии.

"Службой государственной безопасности Республики Абхазия 11 сентября 2020 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на стационарном посту ГАИ "Бамбора" были задержаны и водворены в СИЗО СГБ сотрудники ГАИ Гудаутского РОВД МВД за полученную взятку в виде денежных средств от гражданина Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Генеральная прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой 1 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и пункту "а", части 4 статьи 292 УК (получение взятки должностным лицом в составе группы по предварительному сговору)

Сотрудник ДПС на посту
© Sputnik / Томас Тхайцук
Охотники за автотуристами: Бжания поручил МВД провести оперативные эксперименты

Злоупотребление должностными полномочиями наказывается штрафом в размере от 10 до 20 тысяч рублей, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от одного до четырех лет.

По второй статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

В конце августа президент Абхазии Аслан Бжания на заседании с членами правительства поручил провести оперативные эксперименты для выявления "охотников за автотуристами".

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