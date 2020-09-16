Жемчугов рассказал, когда пандемия остановится естественным путем

Радио Жемчугов рассказал, когда пандемия остановится естественным путем

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что за сутки в мире выявили 307,9 тысячи случаев инфицирования коронавирусом. Это рекордный показатель прироста зараженных с начала пандемии.

В беседе на радио Sputnik Жемчугов отметил, что такой прирост можно расценивать как усиление эпидемии.

"Сегодня начали болеть те, кто "не попал" в первую волну. Потому что в регионах и странах, где благодаря принятым мерам было практически остановлено распространение вируса, осталось много людей, не контактировавших с ним. Как правило, они заражаются от приехавших в страну после ослабления карантина", — пояснил эпидемиолог.

По его словам, в приросте числа заболевших COVID-19 нет ничего страшного.

"Правительства стран на основе того, как работают их системы здравоохранения, должны оценить, насколько нужно вводить новые меры или усиливать старые. Если они считают, что система справится с возросшим числом средних и тяжелых пациентов, не допустив смерти, ограничительные меры могут быть незначительными. Пусть будет прирост до спасительных 60-70 процентов — тогда распространение вируса остановится естественным путем", — сказал Жемчугов.

Он подчеркнул, что система здравоохранения должна работать на высочайшем уровне, не допуская смерти инфицированных, — в этом случае пандемия закончится быстрее.