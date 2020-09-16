Такие обстоятельства: историк о значении Сентябрьской операции по освобождению Сухума

Историк, участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Аслан Авидзба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, почему освобождение Сухума от войск грузинского Госсовета было возможно только военным путем.

Радио Такие обстоятельства: историк о значении Сентябрьской операции по освобождению Сухума

16 сентября 1993 года началась военная операция Абхазской армии по освобождению Сухума от войск грузинского Госсовета. О плане этой операции рассказал на радио Sputnik историк Аслан Авидзба.

"Сентябрьская операция была продолжением Июльской операции. План был составлен с учетом наличия двух фронтов. Планировалась высадка десанта на Восточном фронте, дальнейшее взаимодействие десанта и бойцов Восточного фронта и взаимодействие двух фронтов… Июльская операция была остановлена по договоренности сторон, грузинская сторона согласилась вывести свои войска из Абхазии. Сентябрьскую операция в какой-то степени можно рассматривать как выполнение силовым методом содержания Сочинского соглашения, которое было подписано 27 июля. Условия Сочинского соглашения не были соблюдены грузинской стороной: армия и грузинское вооружение не были выведены. Они все оставались на территории Абхазии. Более того, используя перемирие, грузинские власти, наоборот, стали укреплять свои военные позиции на фронтах. Поэтому, если бы Июльская операция продолжалась, она могла бы завершиться быстрее и достичь своей цели с точки зрения абхазской стороны. Грузины перемирие использовали для укрепления позиций, чтобы не допустить абхазскую сторону для освобождения столицы и оккупированной части страны", - рассказал Авидзба.

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