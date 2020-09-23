Ломия о майнинге в Абхазии: нужен полный запрет

Радио Ломия о майнинге в Абхазии: нужен полный запрет

Кабмин запретил ввоз оборудования для майнинга в Абхазию на два месяца и поручил Минэку разработать и представить законопроект о нормативно-правовом определении добычи криптовалют. Юрист Алексей Ломия напомнил о так называемом джентельменском соглашении по ИнгурГЭС, согласно которому, по договренности с грузинской стороной, 60 процентов выработанной гидроэлектростанцией электроэнергии забирает Грузия, 40 процентов – Абхазия.

"Если мне не изменяет память, то до 2017 года мы никогда не выбирали свой лимит. Так как сегодня сложилась ситуация, что к октябрю мы свою долю уже забрали, то с большой долей уверенности можно сказать, что свой вклад в кавычках внесли майнеры. Соответственно вывод, что наша энергосистема к этому не готова. Единственное, нет вопросов к майнерам, которые расположились на СухумГЭС, так как она автономная… Майнингом занимаются, думаю, человек 150. Они получают какие-то доходы, их деятельность до сегодняшнего дня была вне закона – у них не было никакого налогооблажения. Получается, что 99 процентов населения попали в кабалу к людям, которые зарабатывают какие-то деньги. Они не должны зарабатывать за счет населения", - считает Алексей Ломия.

Ломия отметил, что попытка власти привести данную сферу деятельности в правовое русло – это хорошо, но при этом он выразил большой скепсис по этому поводу.

"Что сделано? Повысили для них (майнеров – ред.) цену до 1 рубля 50 копеек. Где вероятность, что будет собираемость? Эта сфера очень сложная. Мы понимаем, что наши контролирующие органы не совсем готовы к тому, чтобы жестко пресекать и наказывать неплательщиков. Да, это попытка. Но к чему она приведет – сложно сказать. Я бы, учитывая, что надвигается зима, пошел бы по другому пути – категорически запретил бы на сегодняшний день этот вид деятельности. У нас был пример с игорным бизнесом, когда пошли негативные процессы, президент взял и одним росчерком пера запретил его. Да, это было болезненно для многих, причем, игорным бизнесом занималось намного больше людей, чем сейчас майнингом. В итоге запретили и пережили мы этот момент. Когда мы выровняем ситуацию в энергосистеме, когда будем понимать, что у нас есть какой-то избыток электроэнергии, тогда можно говорить о присутствии этого вида деятельности в Абхазии", - сказал Ломия.