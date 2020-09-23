Затулин: Грузия не получила и не получит желаемого от НАТО

Лидер партии "Единая Грузия – демократическое движение" Нино Бурджанадзе считает нереалистичным членство своей страны в НАТО в ближайшем будущем. В эфире радио Sputnik первый зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин оценил ситуацию.

Радио Затулин: Грузия не получила и не получит желаемого от НАТО

Экс-спикер парламента Грузии, лидер партии "Единая Грузия – демократическое движение" Нино Бурджанадзе считает нереалистичным членство страны в НАТО в ближайшем будущем, так как Тбилиси должен сохранить партнерские отношения и с Западом, и с Россией. "Это не взаимоисключающие вещи", – сказала она.

В эфире радио Sputnik первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин поделился своим мнением по этому вопросу.

"Хочу с сожалением сказать: с членством ли в НАТО, без членства ли в НАТО, но Грузия продолжает находиться в этой колее – сотрудничества с НАТО, выстраивании своих военных и прочих планов в полном согласии и под контролем натовских эмиссаров, структур. Наверное, что-то изменилось со времен (экс-президента страны Михаила) Саакашвили, но незначительно. Поскольку Запад продолжает контролировать и грузинские спецслужбы, и грузинских военных, и все, что относится к разработке военных планов, развития военной инфраструктуры, поставок вооружений – все это происходит только по согласованию с США и другими партнерами по НАТО. То есть степень привязки Грузии к НАТО и так вполне очевидная. Грузия, конечно, не получила и не получит желаемого – обязательств НАТО воевать за интересы Грузии, но продолжает сотрудничать с НАТО в военной области", – сказал Константин Затулин.

По его словам, подобное рвение Грузии блокирует возможность развития или серьезной нормализации отношений с Россией.

"Например, совсем недавно Грузия заблокировала поставки военной техники для Армении, которые по договору Россия пыталась осуществить транзитом через территорию Грузии. Грузия не дала возможности этого осуществить, за что ее свысока поблагодарил госсекретарь Соединенных Штатов (Майк) Помпео. О каком доверии, и о каких отношениях с Россией можно говорить, если Грузия продолжает чинить нам препятствия, ставить нам палки в колеса?" – заключил Константин Затулин.