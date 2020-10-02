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Онищенко: в эпидемиологии волн нет, на коронавирус надо смотреть трезво

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (832)
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Известный российский эпидемиолог Геннадий Онищенко объяснил ошибочность термина "вторая волна" коронавируса, пояснил ситуацию с прививками и дал актуальный совет старшему поколению.

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Онищенко: в эпидемиологии волн нет, на коронавирус надо смотреть трезво

Никаких волн в эпидемиологии не существует, заявил академик РАН, первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко.

"Я не специалист в мореплавании, поэтому в волнах я не разбираюсь, в эпидемиологии волн нет, в эпидемиологии есть эпидемический процесс и уровень заболеваемости", ― отметил Онищенко на вопрос о второй волне COVID-19.

Что касается коронавируса, нам надо начинать на это очень трезво смотреть, сказал академик.

"Трезвость заключается в нашем ответственном отношении к тем мерам, которые предписываются каждому человеку ― это и использование средств индивидуальной защиты, и гигиенические средства, и своевременное обращение к врачу в случае появления признаков заболевания ― температура, кашель, насморк и так далее", ― говорит Онищенко.

© AFP 2019 / Raul Arboleda
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Кроме того, важно ваше отношение к группе риска. В каждой семье есть люди старшего поколения, ради которой и выстраиваются все нынешние мероприятия, добавил специалист. 

"Конечно, всем нужно привиться. И прежде всего, привиться от гриппа, прививки от которого сейчас делаются во всех наших городах. И когда будет налажено окончательное производство и завершены окончательные испытания вакцины от коронавирусной инфекции, и определимся, кого нужно прививать, значит, и против этого привиться нужно", ― сказал эпидемиолог.

Старшему поколению хотел бы посоветовать от пневмококковой пневмонии привиться, особенно тем, у кого есть предрасположенность к частым респираторным заболеваниям, добавил Онищенко.

"Ответственное отношение каждого к собственному здоровью - это главное, что нужно сегодня усвоить, а мечтать и провоцировать тотальную остановку экономики, тотальное закрытие в собственных квартирах ― это уход от главного вопроса", так эпидемиолог оценил ситуацию, сложившуюся с подъемом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Всемирная организация здравоохранения не считает коронавирус сезонным заболеванием Отмечалось, что с помощью ограничений пики заболеваемости коронавирусом могут снижаться, а распространение инфекции может быть взято под контроль.

"В некоторых странах распространение вируса началось снова, потому что ограничения снимаются", - сказала представитель ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 33 миллионов случаев заражения, более миллиона человек скончались.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (832)

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