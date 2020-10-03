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Мы все умрем. Лечение рака с помощью редактирования генов

Мы все умрем: хайтек-медицина - тераностика, фотосенсибилизаторы, радиация

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201003/1031044859/My-vse-umrem-khaytek-meditsina---teranostika-fotosensibilizatory-radiatsiya-.html

Тераностика – направление медицины, объединяющее терапию и диагностику. Как высокие технологии спасают жизни?

Радио
Мы все умрём. Хайтек-медицина: тераностика, фотосенсибилизаторы, радиация

В тераностике используют, например, фотосенсибилизаторы: при облучении они становятся легко заметны в теле больного и проявляют новые полезные свойства. А высокочастотное излучение помогает сканировать пациента, убивать патогены и раковые клетки.

Разобраться в вопросе помог заведующий Лабораторией общей физики РАН, заведующий кафедрой в Инженерно-физическом институте биомедицины НИЯУ МИФИ Виктор Лощёнов.
Подкаст подготовлен в партнёрстве с НИЯУ МИФИ.

Темы:
Подкасты РИА (393)

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