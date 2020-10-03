Мы все умрем: хайтек-медицина - тераностика, фотосенсибилизаторы, радиация

Мы все умрём. Хайтек-медицина: тераностика, фотосенсибилизаторы, радиация
В тераностике используют, например, фотосенсибилизаторы: при облучении они становятся легко заметны в теле больного и проявляют новые полезные свойства. А высокочастотное излучение помогает сканировать пациента, убивать патогены и раковые клетки.
Разобраться в вопросе помог заведующий Лабораторией общей физики РАН, заведующий кафедрой в Инженерно-физическом институте биомедицины НИЯУ МИФИ Виктор Лощёнов. Подкаст подготовлен в партнёрстве с НИЯУ МИФИ.