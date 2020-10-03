Мы все умрем: хайтек-медицина - тераностика, фотосенсибилизаторы, радиация

Тераностика – направление медицины, объединяющее терапию и диагностику. Как высокие технологии спасают жизни?

Радио Мы все умрём. Хайтек-медицина: тераностика, фотосенсибилизаторы, радиация

В тераностике используют, например, фотосенсибилизаторы: при облучении они становятся легко заметны в теле больного и проявляют новые полезные свойства. А высокочастотное излучение помогает сканировать пациента, убивать патогены и раковые клетки.

Разобраться в вопросе помог заведующий Лабораторией общей физики РАН, заведующий кафедрой в Инженерно-физическом институте биомедицины НИЯУ МИФИ Виктор Лощёнов.

Подкаст подготовлен в партнёрстве с НИЯУ МИФИ.