Такие обстоятельства: Хорава об алкоголе и его жертвах

О том, как формируется зависимость и каково отношение к спиртному в абхазском обществе, рассказала психолог Алиса Хорава.

Радио Такие обстоятельства: Хорава об алкоголе и его жертвах

3 октября отмечается всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. Медики и социальные работники по всему миру бьют тревогу и призывают человечество обратить внимание на проблему алкоголизации и ее последствий.

"Медицина начала признавать алкоголизм заболеванием тогда, когда врачи сделали вывод о том, что никто не начинает пить для того, чтобы стать алкоголиком. Заболевание является результатом происходящих в организме процессов, которые больной уже не способен контролировать. Ведь зависимость - это не что иное, как неспособность противостоять соблазну", - сказала Хорава.

У одних народов, как отмечает психолог, все, что связано с алкоголем, носит негативный характер, другие – напротив вырабатывают способы употребления алкоголя, которые сводят его вред к минимуму, а пользу к максимуму.

"Думаю, к такому обществу можем отнести себя мы, абхазы. Ведь испокон веков культ вина всегда присутствовал в наших застольях. Однако, при этом считалось, что абхазский мужчина потеряет свое лицо, если от выпитого он опьянеет. Хуже – упадет пьяным. Что касается женщин, ее отказ от алкоголя считался скорее добродетелем. Не надо это забывать", - подчеркнула Алиса Хорава.