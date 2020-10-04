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Такие обстоятельства: Люсана Гуния о своих детских воспоминаниях о войне

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Своими детскими воспоминаниями об Отечественной войне народа Абхазии и о том, как трудно было начать мирную жизнь без отца, в эфире радио Sputnik рассказала Люсана Гуния, дочь погибшего в операции по освобождению Очамчыры Ивана Гуния.

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Такие обстоятельства: Люсана Гуния о своих детских воспоминаниях о войне

В книге кандидата исторических наук Саиды Возба "55 судеб: устная история детей грузино-абхазской войны" собраны воспоминания людей, которые в детском возрасте пережили Отечественную войну народа Абхазии. Одна из героинь этой книги - Люсана Гуния, дочь кавалера ордена Леона Ивана Гуния.   

Война застала семью Гуния дома, в поселке Дранда, тогда Люсане было 10 лет.  

"То, что видели и пережили мы, не дай бог пережить ни одному ребенку в мире. Сложно вспоминать войну, сложно было кому-то рассказать все то, что было пережито. Это было впервые, когда кто-либо интересовался, как мы жили во время войны, что мы испытывали, будучи детьми. В быту или же когда мы собираемся с друзьями, мы рассказываем друг другу истории, связанные с войной, какие-то моменты, которые врезались в память. От этого кажется, что становится немного легче", - сказала Люсана.   

Полную версию беседы слушайте в аудиофайле.

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