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Кварчия о контроле за исполнением ограничительных мер: используем законные рычаги

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201007/1031062575/Kvarchiya-o-kontrole-za-ispolneniem-ogranichitelnykh-mer-ispolzuem-zakonnye-rychagi.html

Как реализовываются ограничительные меры из-за COVID-19 в столице Абхазии и как будет осуществляться контроль за их соблюдением, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель главы администрации Сухума Леон Кварчия.

Радио
Кварчия о контроле исполнения ограничений из-за COVID-19: используем законные рычаги

С 5 октября на территории Абхазии запрещено проведение массовых, спортивных, развлекательных, зрелищных и выставочных мероприятий в помещениях, за исключением деятельности учреждений культуры.

В столице ведется разъяснительная работа с владельцами объектов розничной торговли и общественного питания, проинформировал Кварчия в беседе на радио.   

"В настоящий момент сотрудники департамента экономики связываются с владельцами всех подобных объектов и в устной форме предупреждают их о необходимости соблюдения правил. В дальнейшем, после того как они все будут оповещены, силами УВД и администрации города будут проводится регулярные рейды на предмет выявления тех объектов, которые правила не соблюдают. Соответственно, к нарушителям будут применяться существующие меры административного воздействия, в том числе и со стороны санэпидемстанции," - сказал Кварчия.

Помимо мер предупреждений и разъяснений, будут применяться меры контроля и административного воздействия на тех, кто эти правила не понял, отметил заместитель главы администрации Сухума.  

"Для тех, кто не соблюдает установки, существуют санитарные правила и нормы, особенно в части поведения во время эпидемиологических бедствий и в соответствии с этими нормами, санэпидемстанция будет применять меры, думаю, вплоть до закрытия заведения, все будет зависеть от тяжести нарушений и систематичности допускаемых нарушений. Речь не идет об уголовном преследовании, все в рамках действующего законодательства. Те рычаги и нормы, которые у нас есть в рамках закона, мы будем максимально использовать", - сказал Кварчия.

Полное интервью слушайте в аудиоверсии.    

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