Хутаба об отношениях Сирии и Абхазии: поддержим друг друга и в экономике, и в обороне

Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Сирии Баграт Хутаба в эфире радио Sputnik сказал, что открытие Посольства даст новый импульс во взаимоотношениях двух стран.

Радио Хутаба об отношениях Сирии и Абхазии: поддержим друг друга и в экономике, и в обороне

В Дамаске открылось Посольство Абхазии в Сирии. На церемонии открытия присутствовали члены абхазской делегации.

Ранее абхазская делегация провела встречи с представителями сирийского правительства. Было подписано соглашение об отмене визовых требований для владельцев дипломатических или служебных паспортов.

"Несмотря на ряд проблем, в Сирии нам удалось учредить Посольство. На встречах с правительством Сирии было обозначено, что мы будем идти по одной дороге, поддерживая друг друга в области экономики, в области обороноспособности и других направлений. Взаимоотношения между народами имели давние традиции, мы будем развивать их. Безвизовый режим для владельцев дипломатических или служебных паспортов в свою очередь даст новый импульс для развития отношений между государствами, для обмена опытом между молодыми руководителями различных ведомств", - подчеркнул Хутаба.

Сирия признала независимость Абхазии, а также установила дипотношения с Сухумом 29 мая 2018 года.

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