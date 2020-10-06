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Бжания об открытии посольства в Сирии: послужит укреплению сотрудничества

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Посольство Абхазии в Сирии торжественно открыли в присутствии абхазской делегации в Дамаске 6 октября.

СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что открытие Посольства республики в Сирии послужит укреплению сотрудничества между странами, сообщается на сайте главы государства. 

Флаги Сирии и Абхазии
© Foto / Пресс-служба Президента Республики Абхазия
В Дамаске открылось Посольство Абхазии в Сирии

"Открытие Посольства Республики Абхазии в Сирийской Арабской Республике является важным событием во внешнеполитической деятельности нашей страны. Еще раз от имени народа Абхазии выражаю благодарность президенту Сирии, господину Башару Аль-Асаду за историческое решение по признанию независимости Республики Абхазия", - говорится в комментарии президента. 

Бжания также выразил надежду на скорое личное знакомство с Асадом и обсуждение дальнейших перспектив взаимовыгодного сотрудничества.

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6 октября в Дамаске состоялось торжественное открытие Посольства Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике.

Открыл мероприятие посол Абхазии в Сирии Баграт Хутаба.

"Наша диаспора в Сирии на протяжении веков принимала участие в развитии сирийского арабского государства и в обеспечении обороны и безопасности страны. Благодаря общим усилиям, мы и впредь будем поддерживать и развивать эти взаимоотношения", - подчеркнул посол.

Глава МИД Абхазии на церемонии открытия посольства заметил, что Абхазия для Сирии - "мост, открывающий перспективы для сотрудничества с другими странами". 

Сирия признала независимость Абхазии, а также установила дипотношения с Сухумом 29 мая 2018 года.

В конце июля 2020 года президент Сирийской Арабской Республики Башар аль-Асад принял в президентском дворце Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Абхазия в Сирии Баграта Хутаба. Там прошла церемония вручения верительных грамот.

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