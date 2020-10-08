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Такие обстоятельства: Акаба об истории конфликта в Нагорном Карабахе

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201008/1031072886/Takie-obstoyatelstva-Akaba-ob-istorii-konflikta-v-Nagornom-Karabakhe.html

Политолог, историк и общественный деятель Нателла Акаба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала об истории возникновения военного конфликта в Нагорном Карабахе.

МИД Абхазии, Парламент страны, политические партии и общественные организации выражают тревогу в связи с обострением армяно-азербайджанского конфликта и призывают стороны сесть за стол переговоров. Это уже третье обострение конфликта с момента его возникновения. О причинах конфликта, о том, как он зарождался и что лежит в основе вражды, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала Нателла Акаба.

Радио
Такие обстоятельства: Акаба об истории конфликта в Нагорном Карабахе

"В конце 80-х- начале 90-х я как раз жила в Армении, когда это все началось, когда произошел распад Советского Союза. Это все, конечно, результат этого распада, как наш конфликт, так и нагорно-карабахский. Сама история Нагорного Карабаха связана с турецкими завоеваниями. А в конце 80-х армяне Нагорного Карабаха, который был в составе Азербайджана, обратились к руководству СССР с просьбой включить их в состав Армянской АССР. Естественно, что азербайджанцы отреагировали на это очень бурно и начались потасовки. В начале 90-х произошли акции против армян в Баку, Сумгаите. Начались этнические чистки. Поэтому в 1993 году Совбез ООН принял резолюцию против эскалации конфликта. Но, к сожалению, эта резолюция так и не воздействовала. В 1994 году посредники – Россия и другие страны – добились все-таки прекращения огня, но это не означало, что конфликт был урегулирован", - рассказала Нателла Акаба.

пресс-служба президента Сирии
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Подробности слушайте в аудиофайле.

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.

Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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