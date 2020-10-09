Кобахия о произведениях Искандера: витамин жизни, надо читать в любом возрасте

В программу Международного фестиваля культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" традиционно входит конкурс "Грушевый компот". В этом году он пройдет в Сухуме в шестой раз. По условиям конкурса юные художники должны изобразить на "холсте" истории по мотивам рассказов Фазиля Искандера. Конкурс пройдет во дворе, где рос писатель и до сих пор стоит грушевое дерево, знакомое читателям по его рассказам.

Радио Кобахия о произведениях Искандера: витамин жизни, надо читать в любом возрасте

Директор сухумского Дома юношества Елена Кобахия в эфире радио Sputnik отметила важность приобщения детей к творчеству всемирно известного классика Фазиля Искандера.

"Правда, очень важно читать произведения Фазиля Искандера сегодня. Если наше поколение читало, то мы хотим, чтобы наши дети читали, а они передадут это уже своим детям… Фазиля надо читать в любом возрасте. А для детей есть замечательные рассказы о "Детстве Чика". Они действительно воспитывают души, закаляют эти души и смехом тоже. Кстати, Фазиль и сам где-то пишет, что человечество испытывает колоссальный авитаминоз любви. Произведения Фазиля Искандера - это витамин жизни. Человек учится достойно жить, выдерживать удары судьбы, радоваться жизни. Это очень важная, нужная литература, поэтому наши дети, конечно, должны это читать", - отметила Кобахия.

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