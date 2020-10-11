Нетрудный возраст: фотограф, художник и певец Дамир Джопуа о своих увлечениях

Финалист фотоконкурса "Абхазия в фокусе" Дамир Джопуа рассказал о том, как полюбил фотографии и в чем еще ищет источник вдохновения для себя.

Итоги международного фотоконкурса "Абхазия в фокусе" подвели в Очамчыре в субботу 3 октября. Среди десяти победителей в 14 номинациях – Дамир Джопуа. Он стал лучшим в номинации "Креативный пейзаж".

Радио Нетрудный возраст: фотограф, художник и певец Дамир Джопуа о своих увлечениях

"Два года назад я ничем не занимался, ничего, кроме школы, не было, и мне было скучно. Я начал ходить на разные занятия, записался на музыку, рисование и узнал, что в Доме юношества есть разные курсы. Меня заинтересовала фотожурналистика. Я стал ходить. Я хочу поступать на международный факультет, хотя еще точно не решил, но фотографию бросать не собираюсь – это точно", – рассказал Дамир Джопуа.

Полную версию беседы слушайте в аудиофайле.

Фотоконкурс "Абхазия в фокусе" официально был открыт 25 декабря 2019 года, его организатором выступила администрация Очамчырского района. В нем приняли участие более 80 человек из всех районов Абхазии и семи городов России.

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