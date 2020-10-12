Такие обстоятельства: Карчаа об экономическом пространстве между Абхазией и Россией

Аслан Бжания распорядился о создании рабочей группы по подготовке предложений к проекту Программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией на основе гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации.
Председателем рабочей группы назначен руководитель Администрации президента Абхазии Алхас Квициниа. Всего в составе рабочей группы десять человек, в числе которых вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр юстиции Анри Барциц, депутаты Парламента и другие политические деятели.
"Комиссия - это инструмент, он изначально получился открытым, доступным и понятным. Суть работы комиссии должна состоять именно в выработке предложений. Есть план некий, есть российская версия плана, есть версия плана с корректировками правительства Абхазии, но суть не в плане. Самое главное - это содержание, и очень многое из выработанного содержания потом придется упаковывать в законы или нормативно-правовые акты. Этот сухой остаток должен в конце концов привезти к гармонизации", - сказал Карчаа.
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