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Такие обстоятельства: Карчаа об экономическом пространстве между Абхазией и Россией

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201012/1031088265/Takie-obstoyatelstva-Karchaa-ob-ekonomicheskom-prostranstve-mezhdu-Abkhaziey-i-Rossiey-.html

О программе формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией и о том, для чего это нужно, в эфире радио Sputnik рассказал помощник президента Абхазии по стратегическим коммуникациям Ренат Карчаа.

Радио
Такие обстоятельства: Карчаа об экономическом пространстве между Абхазией и Россией

Аслан Бжания распорядился о создании рабочей группы по подготовке предложений к проекту Программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией на основе гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации.

Председателем рабочей группы назначен руководитель Администрации президента Абхазии Алхас Квициниа. Всего в составе рабочей группы десять человек, в числе которых вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр юстиции Анри Барциц, депутаты Парламента и другие политические деятели.

"Комиссия - это инструмент, он изначально получился открытым, доступным и понятным. Суть работы комиссии должна состоять именно в выработке предложений. Есть план некий, есть российская версия плана, есть версия плана с корректировками правительства Абхазии, но суть не в плане. Самое главное - это содержание, и очень многое из выработанного содержания потом придется упаковывать в законы или нормативно-правовые акты. Этот сухой остаток должен в конце концов привезти к гармонизации", - сказал Карчаа.     

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