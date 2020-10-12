Хинтба о РУСДРАМе на фестивале в Липецке: горжусь своими актерами

О том, как принял российский зритель постановку РУСДРАМа на фестивале в Липецке, и чем важен опыт выступлений на различных сценах для актеров театра, в эфире радио Sputnik рассказал, Гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба

11 октября на сцене Государственного академического театра имени Льва Толстого в рамках одного из старейших международных театральных фестивалей "Липецкие театральные встречи" труппа РУСДРАМА представила спектакль "Кьоджинские перепалки".

Радио Хинтба о РУСДРАМе на фестивале в Липецке: горжусь своими актерами

"Актеры наши молодцы, я горжусь нашими ребятами, и думаю, что страна должна ими гордиться. Выйти на незнакомую сцену, которая очень отличается от нашей, перед незнакомой публикой, в таких сложных условиях, потому что даже те зрители, которые пришли в театр, они были очень напряжены, все сидели в масках и нужно было достучаться до зрителя, они не были изначально подготовлены к восприятию яркой темпераментной комедии, но наши артисты сумели все-таки добиться результата. Все зависит от того, насколько точно мы выполняем задачи, поставленные режиссером. Спектакль режиссерски сделан просто блестяще, если актеры существуют в нем точно, то он, конечно, будет производить впечатление в любой аудитории вне зависимости от географии, культуры и так далее", - отметил Хинтба.

Международный Фестиваль "Липецкие театральные встречи" открыл свои двери мастерам театра и любителям театрального искусства в 26-й раз. Абхазия учствовала в этом фестивале впервые.

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