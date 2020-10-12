20:47 12 Октября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD77.02
  • EUR91.00
Поиск
Ираклий Хинтба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Хинтба о РУСДРАМе на фестивале в Липецке: горжусь своими актерами

Радио
Получить короткую ссылку
4710
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201012/1031089784/Khintba-o-RUSDRAMe-na-festivale-v-Lipetske-gorzhus-svoimi-akterami.html

О том, как принял российский зритель постановку РУСДРАМа на фестивале в Липецке, и чем важен опыт выступлений на различных сценах для актеров театра, в эфире радио Sputnik рассказал, Гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба

11 октября на сцене Государственного академического театра имени Льва Толстого в рамках одного из старейших международных театральных фестивалей "Липецкие театральные встречи" труппа РУСДРАМА представила спектакль "Кьоджинские перепалки".

Радио
Хинтба о РУСДРАМе на фестивале в Липецке: горжусь своими актерами

"Актеры наши молодцы, я горжусь нашими ребятами, и думаю, что страна должна ими гордиться. Выйти на незнакомую сцену, которая очень отличается от нашей, перед незнакомой публикой, в таких сложных условиях, потому что даже те зрители, которые пришли в театр, они были очень напряжены, все сидели в масках и нужно было достучаться до зрителя, они не были изначально подготовлены к восприятию яркой темпераментной комедии, но наши артисты сумели все-таки добиться результата. Все зависит от того, насколько точно мы выполняем задачи, поставленные режиссером. Спектакль режиссерски сделан просто блестяще, если актеры существуют в нем точно, то он, конечно, будет производить впечатление в любой аудитории вне зависимости от географии, культуры и так далее", - отметил Хинтба.              

Международный Фестиваль "Липецкие театральные встречи" открыл свои двери мастерам театра и любителям театрального искусства в 26-й раз. Абхазия учствовала в этом фестивале впервые.

Читайте также:

 


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Вкус осени: сезонный урожай на прилавках Абхазии
Бесполезное в прекрасное: художница из Геленджика создает скульптуры из мусора
COVID-19: ограничения и рекомендации
Вторая волна ограничений: новые меры защиты от COVID-19 в Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться