Званбая о ситуации из-за COVID-19 в Гагре: многие скрывают и занимаются самолечением

Об эпидситуации в Гагрском районе и о том, почему у граждан при желании должна быть возможность сдать ПЦР-тест на COVID-19 на платной основе, в эфире радио Sputnik рассказал главный санитарный врач Гагрского района Геннадий Званбая.

И.о. главы администрации Гагрского района Юрий Хагуш подписал распоряжение "Об установлении отдельных мер по защите здоровья населения Гагрского района от коронавирусной инфекции COVID-19".

Радио Званбая о ситуации из-за COVID-19 в Гагре: многие скрывают и занимаются самолечением

"В Гагрском районе больше скрывают заболевание. Когда появляется одышка, человек начинает чувствовать себя плохо, тогда и идет обращаемость. Очень многие скрывают и занимаются самолечением. Они заходят в интернет, а там написано, какие лекарства принимать, какие антибиотики, вот и стараются индивидуально лечиться. У нас работает горячая линия, которая дает консультации. Главное при наличии температуры - сразу изолироваться и обратиться на горячую линию, где они получат полную консультацию, к тому же выедут врачи, осмотрят на месте больного", - сказал Званбая.

Эпидемиолог высказал мнение, что у людей при желании должна быть возможность сдать тест на платной основе.

"Надо увеличивать тестирование населения для выявления. Необязательно, чтобы появилась температура 37, 5. Если человек хочет проверить бессимптомное течение, пусть пойдет и заплатит, если это нужно", - отметил санитарный врач.

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