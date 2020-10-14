Лавров: Россия не согласна с военным решением конфликта в Карабахе

Он пообщался с главным редактором МИА "Россия сегодня" и RT Маргаритой Симоньян, главредом радио "Говорит Москва" Романом Бабаяном, а также главным редактором газеты "Комсомольская правда" Владимиром Сунгоркиным. Интервью продлилось почти два часа.

Радио Лавров: Россия не согласна с военным решением конфликта в Карабахе

По мнению Лаврова, в Карабахе должны присутствовать миротворцы и российские наблюдатели, но последнее слово — за сторонами конфликта.

"Мы не согласны с той позицией, которую озвучила Турция и которую высказывал президент Азербайджана Алиев, о возможности военного решения конфликта в Карабахе. <...> К сожалению, Турция подтвердила, что она будет поддерживать любые действия, которые предпримет Азербайджан. <...> Мы все-таки отстаиваем свою точку зрения, что мирное урегулирование не только возможно, но и остается единственным способом. <...> Если не будет долговременного политического согласия в Карабахе, военные решения на земле не будут состоятельны", — отметил Лавров.

Армения и Азербайджан по итогам встречи в Москве достигли договоренностей о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Режим вступил в силу с 12:00 10 октября для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Красного Креста.