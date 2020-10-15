Метеоролог Трапш о предстоящей погоде на вторую половину октября: ждем осень

Первая, а также вторая половина декады октября температура погода была выше климатической нормы, рассказала в эфире радио Sputnik специалист отдела гидрометеорологии Госкомитета по экологии Абхазии Диана Трапш.
"С 18 октября по синоптическим процессам мы ждем активный заток холода из Арктики, что вызовет значительное ухудшение погодных условий. Пройдут кратковременные ливневые дожди, местами ждем град, а в горах снег. С 19 числа мы ждем уже значительное похолодание, погода уже будет осенней. Дневные температуры уже будут достигать 12-17 градусов, ночью 9 -14 градусов тепла", - сказала Трапш.
Но вместе с тем погода в октябре еще порадует своими солнечными днями. В последнюю неделю октября, по словам синоптика, будет хорошая погода, хотя температура на пять-шесть градусов и понизится. Температура морской же воды опустится до 22 градусов.
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