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Метеоролог Трапш о предстоящей погоде на вторую половину октября: ждем осень

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Sputnik Абхазия
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Какой будет вторая половина октября, насколько станет прохладней, а также о температуре морской воды в этом месяце в эфире радио Sputnik рассказала синоптик, специалист отдела гидрометеорологии Абхазии Диана Трапш.

Первая, а также вторая половина декады октября температура погода была выше климатической нормы, рассказала в эфире радио Sputnik специалист отдела гидрометеорологии Госкомитета по экологии Абхазии Диана Трапш.

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Метеоролог Трапш о предстоящей погоде в октябре: ждем осень

"С 18 октября по синоптическим процессам мы ждем активный заток холода из Арктики, что вызовет значительное ухудшение погодных условий. Пройдут кратковременные ливневые дожди, местами ждем град, а в горах снег. С 19 числа мы ждем уже значительное похолодание, погода уже будет осенней. Дневные температуры уже будут достигать 12-17 градусов, ночью 9 -14 градусов тепла", - сказала Трапш.

Но вместе с тем погода в октябре еще порадует своими солнечными днями. В последнюю неделю октября, по словам синоптика, будет хорошая погода, хотя температура на пять-шесть градусов и понизится. Температура морской же воды опустится до 22 градусов.

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