Захарова: Россия надеется на скорейшую стабилизацию ситуации в Киргизии

Москва рассчитывает на скорейшую стабилизацию обстановки в Киргизии и будет оказывать необходимое содействие этому, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.

Сооронбай Жээнбеков в обращении к народу 15 октября заявил, что принял решение подать в отставку с поста президента Киргизии. Он отметил, что "не хочет остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан". Согласно закону, теперь исполнять обязанности президента будет спикер парламента Киргизии Канат Исаев.

Радио Захарова: Россия надеется на скорейшую стабилизацию ситуации в Киргизии

"Мы рассчитываем на скорейшую стабилизацию обстановки в республике. Мы выражаем надежду на то, что этот процесс будет проходить в рамках конституции и национального законодательства. Россия как стратегический партнер и союзник Киргизии оказывала, и будет оказывать для этого все необходимое содействие", - сказала Захарова на брифинге.

В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.

Девятого октября беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.

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