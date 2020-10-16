17:21 16 Октября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD77.96
  • EUR91.30
Поиск
© Sputnik

Такие обстоятельства: Марколия о сайте абхазской музыки

Радио
Получить короткую ссылку
39 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0a/10/1031111455.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201016/1031106683/Takie-obstoyatelstva-Markoliya-o-sayte-abkhazskoy-muzyki.html

Музыкант Алмасхан Марколия в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о том, как ему пришла идея создать сайт абхазской музыки и что уже сейчас можно прочитать и послушать в интернете.

Народная музыка с виниловых пластинок и аудиокассет оцифрована и загружена на сайт www.apsuawa.com

Радио
Такие обстоятельства: Марколия о сайте абхазской музыки

"Я всегда интересовался народной музыкой, всегда собирал и коллекционировал старинные песни. У меня набрался большой материал. Я не знал, что с этим делать. И ко Дню Победы пришла мысль, почему бы не выложить все это в интернет", - рассказал Марколия.

Как сообщил автор проекта, более ста песен уже загружено на сайт.

Подробности слушайте в аудиофайле.

Читайте также:

 


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Посмотри в глаза: как в Абхазии приживается главная примета коронавируса
Земля уходит из под ног: как долго будет длиться замена коммуникаций в Сухуме
Новые ограничения в Абхазии из-за COVID-19


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться