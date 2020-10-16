Такие обстоятельства: Марколия о сайте абхазской музыки

Народная музыка с виниловых пластинок и аудиокассет оцифрована и загружена на сайт www.apsuawa.com
"Я всегда интересовался народной музыкой, всегда собирал и коллекционировал старинные песни. У меня набрался большой материал. Я не знал, что с этим делать. И ко Дню Победы пришла мысль, почему бы не выложить все это в интернет", - рассказал Марколия.
Как сообщил автор проекта, более ста песен уже загружено на сайт.
Подробности слушайте в аудиофайле.
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