Такие обстоятельства: Марколия о сайте абхазской музыки

Музыкант Алмасхан Марколия в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о том, как ему пришла идея создать сайт абхазской музыки и что уже сейчас можно прочитать и послушать в интернете.

Народная музыка с виниловых пластинок и аудиокассет оцифрована и загружена на сайт www.apsuawa.com

Радио Такие обстоятельства: Марколия о сайте абхазской музыки

"Я всегда интересовался народной музыкой, всегда собирал и коллекционировал старинные песни. У меня набрался большой материал. Я не знал, что с этим делать. И ко Дню Победы пришла мысль, почему бы не выложить все это в интернет", - рассказал Марколия.

Как сообщил автор проекта, более ста песен уже загружено на сайт.

Подробности слушайте в аудиофайле.

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