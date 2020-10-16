Такие обстоятельства: Аршба об абхазской диаспоре в Ростовской области

Почетный консул Абхазии в Ростове-на-Дону Адик Аршба в эфире радио Sputnik рассказал об идее создания организации "Ростовская абхазская диаспора", какие задачи перед собой ставит диаспора и каковы ее ближайшие планы.

Региональная общественная организация "Ростовская абхазская диаспора" создана в городе Ростов-на-Дону.

На сегодняшний день, после Москвы и Московской области, Ростовская область является вторым регионом России по количеству постоянно проживающих представителей абхазской национальности, здесь их чуть более тысячи, сказал Аршба в беседе на радио.

Радио Такие обстоятельства: Аршба об абхазской диаспоре в Ростовской области

"Организация зарегистрирована. Это был достаточно долгий процесс, сложное законодательство, очень много нюансов в России, и мы его прошли абсолютно легально, в полном взаимодействии и согласии с курирующим органами России - иначе быть и не могло. Мы настаивали на определенных моментах, связанных с уставом, с нашей символикой, с тем что мы можем делать и чего не можем. Ориентировались на наших старших коллег, уже много лет существующую Московскую Абхазскую диаспору, на их устав, на то, чем они занимаются. Мы отстояли свои позиции, нашли понимание и организация уже готова к функционированию, потому мы и хотим донести до большего числа жителей и граждан Абхазии, проживающих и в Абхазии, и в Ростовской области, что мы готовы к тому, чтобы собирать основной состав диаспоры уже для реальных дел", - сказал Аршба.

Подробнее об этом читайте здесь:

Ростовская абхазская диаспора создала свою организацию>>