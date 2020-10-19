Такие обстоятельства: Логуа рассказала, к чему может привести отрицание опасности COVID-19

Почему люди отрицают опасность COVID-19, не торопятся соблюдать ограничения и масочный режим, в эфире радио Sputnik рассказала психолог Хатуна Логуа.

У страха есть различные проявления и отрицание опасности COVID-19 – не есть отсутствие страха, сказала психолог в беседе на радио.

Радио Такие обстоятельства: Логуа рассказала, к чему может привести отрицание опасности COVID-19

"Может быть, это так называемая примитивная или "детская" защита, когда человек не может совладать со страхом и не находит другого способа кроме отрицания. Это самое плохое проявление страха. Страх носит защитную функцию, именно страх помог человечеству выжить и именно страх мобилизует в ситуации опасности и должен помочь людям соблюдать все эти предписания. Такое поведение заразно, в этом есть опасность", - сказала Логуа.

По мнению психолога, соблюдение всех мер должны начать с себя все те, кто призван по долгу службы.

"Там, где идет маленькое нарушение порядка и даже чистоты, это влечет за собой увеличение правонарушений и беспорядка, и очень скоро люди сами перестают соблюдать общепринятые нормы проведения", - заключила психолог.

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