02:35 21 Октября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD77.78
  • EUR91.56
Поиск
Сергей Ромашкин
© Фото : из личного архива Сергея Ромашкина

Ромашкин о потерях туризма от COVID-19: до дна еще не дошли

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (848)
57 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201020/1031110847/Romashkin-o-poteryakh-turizma-ot-COVID-19-do-dna-esche-ne-doshli-.html

Всемирная туристская организация прогнозирует падение международного рынка сферы отдыха до 80%. Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин объяснил, в чем главные причины кризиса и когда ждать стабилизации ситуации.

Коронавирус подкосил многие сферы, особенно туризм. Причем проблема не столько в финансовых возможностях, сколько в психологическом состоянии людей во всем мире, отметил эксперт в интервью Sputnik Литва.

Радио
Ромашкин о потерях туризма от COVID-19: до дна еще не дошли

"Кинотеатры и рестораны открылись, но не заполняются, как прежде. Причина, наверное, не только в экономике, что люди начали экономить, а в том, что все остальные места воспринимаются как небезопасные к посещению. Я думаю, что надо дать нам всем время успокоиться, но как успокоиться, если сейчас начали говорить о второй волне. То есть мы еще не только не вышли из этого психологического кризиса – мы находимся в нем. Может быть, мы не дошли до дна, до вершины", – отметил Ромашкин.

По его оценке, туризм будет восстанавливаться долго, а к докризисным показателям отрасль вернется не раньше 2022-2023 года. До этого момента ситуация будет плавно выправляться. Если по итогам 2020-го эксперты ожидают падения почти вдвое, то в 2021 году показатель может быть лишь на треть хуже докризисного значения.

Подробный комментарий эксперта слушайте в подкасте.

Читайте также:

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (848)

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Мобильная помощь: российский антиковидный госпиталь в Абхазии
Первые пошли: российский военный госпиталь в Сухуме принял пациентов
Новые ограничения в Абхазии из-за COVID-19


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться