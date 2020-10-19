Названа стоимость новогодних туров в Абхазию

Эксперты считают, что спрос на Абхазию этой зимой вырастет, чему поможет высокая загрузка отелей Сочи. Участники рынка надеются, что инфраструктура Абхазии справится с возможным увеличением турпотока зимой.

СУХУМ, 19 окт - Sputnik. В продаже появились туры в Абхазию на Новый 2021 год, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

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Несмотря на позднее открытие направления, 1 августа, спрос на туры в эту страну достаточно быстро восстановился, отмечает ресурс. Так, по данным туроператора "Интурист", продажи в августе уже соответствовали аналогичному периоду прошлого года.

Российские туроператоры осторожны в прогнозах о том, как вырастет спрос на туры в Абхазию в зимний период. Эксперты сходятся во мнении, что основополагающим фактором этого процесса станет эпидемиологическая ситуация.

"Сейчас глубина продаж достигает конца ноября. Зимний спрос будет зависеть от ограничительных мер на направлении и открытия других направлений на этот период", – отметили в "Интуристе".

Эксперты туроператора TUI Россия считают, что спрос на Абхазию этой зимой вырастет, чему поможет высокая загрузка отелей Сочи. Участники рынка надеются, что инфраструктура Абхазии справится с возможным увеличением турпотока зимой.

"В Абхазии открылись несколько новых здравниц в Гагре, Новом Афоне, Сухуме, которые могут быть востребованы в межсезонье и новогодние праздники", – говорят в "Дельфине". По мнению экспертов АЛЕАН, основный наплыв туристов зимой будет из соседнего Сочи на короткие поездки, и с этим инфраструктура Абхазии справится.

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Российские туроператоры назвали стоимость новогодних туров в Абхазию.

У "Дельфина": отели без питания (8 дней/7н) - от 7800 рублей на двоих (без учета перелета). Отели с завтраком - от 15000 рублей на двоих. Проживание с 3-х разовым питанием – от 25800 рублей на двоих.

TUI Россия: пакетный тур с 30.12.2020 на 6 ночей с питанием FB обойдется от 24 600 рублей на двоих.

"Интурист": недельный тур с авиаперелетом из Москвы и размещением в гостевом доме в Гагре обойдется от 11 652 рублей на двоих без питания.

Национальный туроператор АЛЕАН: неделя проживания в Абхазии (без перелета) обойдется в 20 000 рублей. Дополнительно оплачивается новогодний банкет (6000 рублей)

"Мультитур": новогоднее путешествие в Абхазию (заезд 31 декабря, 3 дня/2 ночи) обойдется от 12 600 рублей на двоих с 3-х разовым питанием (без дороги).

ANEXTour: тур с авиаперелетом на двоих обойдется от 38 000 рублей

По информации Ассоциации туроператоров России, осенью объекты размещения Абхазии работали с загрузкой 90%, при этом все популярные отели в Гаграх и Пицунде встали на stop sale еще в сентябре.

По оценкам российских экспертов, спрос на туры в Абхазию на бархатный сезон в годовом выражении вырос на 50%.

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