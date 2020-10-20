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Такие обстоятельства: Авидзба о работе КБРЦ в условиях пандемии

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201020/1031126836/Takie-obstoyatelstva-Avidzba-o-rabote-KBRTs-v-usloviyakh-pandemii-.html

О том, как работает республиканский реабилитационный центр в Гагре в условиях пандемии, и где находятся ветераны с инвалидностью, в эфире радио Sputnik рассказал главный врач КБРЦ Валерий Авидзба.

На сегодня в КБРЦ реабилитацию проходят 14 ветеранов Отечественной войны народа Абхазии.

Радио
Такие обстоятельства: Авидзба о работе КБРЦ в условиях пандемии

"Так случилось, что наши доктора и даже медсестры имели контакт с больными. Два доктора уже перенесли коронавирусную инфекцию, но пока находятся на самоизоляции, и те, кто имел контакт, но еще не заболел – тоже на самоизоляции. Мы не можем сказать, что на сегодня КБРЦ работает в полную силу. Большинство наших сотрудников попадают под ограничительные меры по возрасту, им за 60 лет, потому должный объем работ выполнить невозможно. Ветераны сами тоже практически не общаются между собой и находятся в своих палатах. У многих из них хронические заболевания, а коронавирусная инфекция особо опасна тем, у кого они есть. Мы соблюдаем режим самоизоляции и следуем всем мерам безопасности: носим маски, перчатки, обрабатываем палаты дезинфицирующими средствами силами медперсонала и санитарами центра", - отметил Авидзба.        

Главный врач КБРЦ сказал, что несмотря на сложности с персоналом, ветеранам оказывается должный уход. Ежедневно проверяют температуру, получают должные инъекции и трехразовое питание, отметил Авидзба.

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