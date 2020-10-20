Канукова о фестивале "Рифмы на Рице": возможность объединить абхазских и адыгских поэтов

Автор проекта "Рифмы на Рице", поэт Зарина Канукова в эфире радио Sputnik рассказала о том, как проходит литературный фестиваль, и почему он так важен для молодежи народов Кавказа.

Третий абхазо-адыгский литературный фестиваль "Рифмы на Рице" проходит в онлайн-формате из-за COVID-19. В нем принимают участие более 50 человек, в том числе студенты, литераторы и писатели из Абхазии и Кабардино-Балкарии.

Радио Канукова о фестивале "Рифмы на Рице": возможность объединить абхазских и адыгских поэтов

"Мне самой очень важно и приятно наблюдать за тем, как происходит связь между поколениями. Я мечтаю, чтобы этот фестиваль стал традиционным, чтобы была возможность объединить абхазских и адыгских писателей, поэтов. Если такая возможность была ранее благодаря поддержке со стороны государств, то сейчас это все почти сошло на нет. Но благодаря поддержке наших старших друзей и своему собственному энтузиазму, у нас это получается, судя по тому, как много молодежи вовлекается в данный проект. Так как это связано с родным языком, здесь важно чтобы молодежь чувствовала приоритет", - отметила Канукова.

Цель проекта "Рифмы на Рице" – сохранение языка и культуры абхазского и адыгского народов, укрепление взаимодействия молодых литераторов Абхазии и Кабардино-Балкарии.

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