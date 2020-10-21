Апатикова о спросе на новогодние туры в Абхазию: все в подвешенном состоянии

Каковы перспективы туров в Абхазию на ноябрь и Новый год с учетом роста заболеваемости коронавирусной инфекции, об этом в эфире радио Sputnik своим мнением поделилась ведущий менеджер туроператора "Дельфин" Анастасия Апатикова.

В продаже появились туры в Абхазию на Новый 2021 год, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России. Российские туроператоры осторожны в прогнозах о том, как вырастет спрос на туры в Абхазию в зимний период. Эксперты сходятся во мнении, что основополагающим фактором этого процесса станет эпидемиологическая ситуация.

Радио Апатикова о спросе на новогодние туры в Абхазию: все в подвешенном состоянии

"Я не могу сказать, что есть высокий спрос. Все видят, что там (ред. - в Абхазии) происходит - больницы переполнены, там находится мобильный госпиталь минобороны России. В Абхазии, как и в России растет число заболеваемости. Сами здравницы тоже пока не знают, что будет, и как они будут работать. Большинство здравниц в Абхазии еще не установили стоимость новогодних банкетов. Поедет ли турист в Абхазию - открытая тема, стоит ли ввязываться, или не стоит - все находятся в подвешенном состоянии. Сейчас, с учетом того, что в России запустили вторую волну кэшбека, по распоряжению правительства России, за отдых внутри страны возвращаются деньги из бюджета, я не думаю, что, минуя вот эту программу, туристы поедут в Абхазию. Выгоднее остаться в России и получить возврат денежных средств от правительства, нежели поехать в Абхазию", - сказала Апатикова.

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