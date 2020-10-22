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© Foto / из личного архива Пудова Андрея

Врач из Гудаутского госпиталя: стараемся максимально использовать резервы организма

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (905)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201022/1031141310/Vrach-iz-Gudautskogo-gospitalya-staraemsya-maksimalno-ispolzovat-rezervy-organizma.html

Врач анестезиолог-реаниматолог из Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова Андрей Пудов рассказал о работе в Гудаутском ковид-центре.

Бригады медиков из Москвы и Калининграда в составе 8 врачей и 4 медсестер работают в Гудаутском госпитале с пациентами, инфицированными COVID-19. Они заменили своих коллег из Башкирии, которые завершили в Абхазии трехнедельное дежурство.

По словам анестезиолога – реаниматолога из Москвы Андрея Пудова, доктора в Гудаутском госпитале работают с большой нагрузкой, но тем не менее, удается помочь людям.

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Врач из Гудаутского госпиталя: стараемся максимально использовать резервы организма

"Без необходимости никого на искусственную вентиляцию легких не сажают. Стараемся максимально использовать резервы организма человека. В  большинстве случаев этого бывает достаточно, но если человек находится на искусственной вентиляции легких, то это не означает, что он обречен: шансы у него есть. Случаи, когда пациенты после ИВЛ возвращались к самостоятельному дыханию, они есть", - отметил Пудов.

Более подробно беседу можно послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (905)

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