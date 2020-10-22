Врач из Гудаутского госпиталя: стараемся максимально использовать резервы организма

Бригады медиков из Москвы и Калининграда в составе 8 врачей и 4 медсестер работают в Гудаутском госпитале с пациентами, инфицированными COVID-19. Они заменили своих коллег из Башкирии, которые завершили в Абхазии трехнедельное дежурство.

По словам анестезиолога – реаниматолога из Москвы Андрея Пудова, доктора в Гудаутском госпитале работают с большой нагрузкой, но тем не менее, удается помочь людям.

Радио Врач из Гудаутского госпиталя: стараемся максимально использовать резервы организма

"Без необходимости никого на искусственную вентиляцию легких не сажают. Стараемся максимально использовать резервы организма человека. В большинстве случаев этого бывает достаточно, но если человек находится на искусственной вентиляции легких, то это не означает, что он обречен: шансы у него есть. Случаи, когда пациенты после ИВЛ возвращались к самостоятельному дыханию, они есть", - отметил Пудов.

Более подробно беседу можно послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.

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