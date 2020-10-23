Захарова об иностранных боевиках в Арцахе: не умозрительная, а конкретная проблема

По вопросу иностранных боевиков, которых перебрасывают для участия в боевых действиях в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, Россией ведется работа. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что Россия ведет работу по теме иностранных боевиков в Арцахе и по внешнеполитическим дипломатическим каналам.

Радио Захарова об иностранных боевиках в Арцахе: не умозрительная, а конкретная проблема

"Эта работа точно не требует привлечения к ней дополнительного внимания со стороны общественности. Общественность должна быть уверена, что эта работа ведется, - добавила дипломат. - Для нас это не просто умозрительная проблема, эта конкретная проблема. Мы прекрасно понимаем возможные последствия и просчитываем их".

Как заявила официальный представитель МИД РФ, Москва публично выражает опасения в связи с присутствием боевиков в Нагорном Карабахе, в том числе для того, чтобы дополнительно подчеркнуть важность этой проблемы: "Но публичная сторона этого вопроса вторична. Первична конкретная работа, и она ведется".

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября. В регионе продолжаются бои между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами, несмотря на дважды достигавшиеся договоренности о прекращении огня.

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