19:02 23 Октября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD76.47
  • EUR90.41
Поиск
Пресс-служба МИД РФ

Захарова об иностранных боевиках в Арцахе: не умозрительная, а конкретная проблема

Радио
Получить короткую ссылку
56 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0a/0f/1031106988.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201023/1031152990/Zakharova-ob-inostrannykh-boevikakh-v-Artsakhe-ne-umozritelnaya-a-konkretnaya-problema.html

По вопросу иностранных боевиков, которых перебрасывают для участия в боевых действиях в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, Россией ведется работа. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что Россия ведет работу по теме иностранных боевиков в Арцахе и по внешнеполитическим дипломатическим каналам.

Радио
Захарова об иностранных боевиках в Арцахе: не умозрительная, а конкретная проблема

"Эта работа точно не требует привлечения к ней дополнительного внимания со стороны общественности. Общественность должна быть уверена, что эта работа ведется, - добавила дипломат. - Для нас это не просто умозрительная проблема, эта конкретная проблема. Мы прекрасно понимаем возможные последствия и просчитываем их".

Как заявила официальный представитель МИД РФ, Москва публично выражает опасения в связи с присутствием боевиков в Нагорном Карабахе, в том числе для того, чтобы дополнительно подчеркнуть важность этой проблемы: "Но публичная сторона этого вопроса вторична. Первична конкретная работа, и она ведется".

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября. В регионе продолжаются бои между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами, несмотря на дважды достигавшиеся договоренности о прекращении огня.

Читайте также:


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
После футбола: легендарному Пеле 80 лет
Помощь друга: как военные из России борются с COVID-19 в Абхазии
Путь майнера: добыча криптовалют в Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться