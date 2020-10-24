"Правда тела". Как начать тренировки и не возненавидеть их

"C понедельника начинаю новую жизнь!" - а в пятницу жизнь уже снова "старая". Тренировки не вписываются в рабочий график или просто - нелюбовь к физкультуре с раннего детства. Как итог - разочарование или даже травмы. Как начать тренироваться и получать от этого кайф?

Радио "Правда тела". Как начать тренировки и не возненавидеть их

Стоит ли делать 10 приседаний, пока варите суп, или лучше купить готовый ужин и мчаться в зал? Если болят мышцы - это хорошо? Сколько минут достаточно тренироваться новичку - и как понять, что именно делать? Разбираемся с куратором основного онлайн-курса Sekta Evolution в Школе идеального тела Sekta Натальей Илюшко.

01:10 С чего начать тренировки

01:55 Как ошибки часто совершают при старте

03:00 Почему нужно повышать бытовую активность и как это сделать

04:20 Что делать людям, которые не любят спорт

06:05 "Нужно начинать спорт с маленьких шагов"

07:09 Как быть, если у вас больная спина или колени

12:03 Боль - это хорошо или плохо? Как правильно относиться к болевому синдрому

13:05 Нужно ли дожидаться, когда боль пройдет, чтобы тренироваться дальше

13:32 Почему важно не "сачковать" на разминке и заминке

18:50 Как понять, что нагрузка оптимальная

19:43 Сколько по времени должна длиться тренировка

Подкаст "Правда тела" выходит по средам.

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