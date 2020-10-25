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Нетрудный возраст: участница проекта "Ты супер!" София Аслояни

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201025/1031158725/Netrudnyy-vozrast-uchastnitsa-proekta-Ty-super-Sofiya-Asloyani.html

Участница четвертого сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" из Очамчырской школы-интерната София Аслояни стала гостем программы "Нетрудный возраст" радио Sputnik Абхазия.

16-летняя София с детства увлекалась пением, любит рисовать. Она часто принимала участие в школьных концертах. Первым выходом на большую сцену считает участие в вокальном конкурсе, который проходил в Сухумской филармонии.

Радио
Нетрудный возраст: участница проекта "Ты, супер!" София Аслояни

"Было очень непривычно и немного страшно. Но тогда я поняла, что мне нравится и я буду продолжать петь. Это был толчок для меня, после конкурса ни одного второго, третьего места больше не наблюдалось, только первые места и гран-при. Мне хорошо, когда я пою", - сказала Аслояни в эфире радио Sputnik Абхазия.

Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

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