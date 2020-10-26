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Хинтба о "Вечере Чехова" в РУСДРАМе: прозвучат важные темы, помогающие разобраться в себе

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Гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба в эфире радио Sputnik рассказал об идее создания проекта "Вечер А.П. Чехова" и о том, что будет представлено зрителям.

К 160-летию со дня рождения классика русской литературы Антона Павловича Чехова Государственный Русский театр драмы имени Ф.А. Искандера представит специальный театральный проект "Вечер А.П. Чехова".

Вечер будет состоят из двух частей, в первой - зрителям будет представлен фрагмент из комедийной пьесы, во второй же части прозвучат наиболее важные чеховские темы, сказал Хинтба в беседе на радио.   

Радио
Хинтба о "Вечера Чехова" в РУСДРАМе: прозвучат важные темы, помогающие разобраться в себе

"Чехов для меня – это один из самых человечных, совестливых, интеллигентных творцов, фигур в истории мировой культуры. Темы его пьес – прощание с прошлым, поиск смысла жизни, разговоры о сокровенном для каждого – это всегда личная, глубокая интонация, часто трагичная, но больше все-таки просветляющая, помогающая разобраться в себе и в окружающей действительности", - сказал Хинтба в эфире радио Sputnik.  

Из-за введенных в Абхазии ограничений на проведение культурно-массовых мероприятий проект реализуется в онлайн-формате. Премьера телеверсии вечера состоится 27 октября в 19.00 на YouTube-канале РУСДРАМа.

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