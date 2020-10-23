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Сцена из вечера Чехова. РУСДРАМ

РУСДРАМ ушел в онлайн: юбилей Чехова отметят в Сети

© Foto / Предоставлено РУСДРАМом
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Из-за введенных в Абхазии ограничений на проведение культурно-массовых мероприятий театральный проект "Вечер А.П. Чехова" реализуется в онлайн-формате.

СУХУМ, 23 окт - Sputnik. К 160-летию со дня рождения классика русской литературы Антона Павловича Чехова Государственный Русский театр драмы имени Ф.А. Искандера представит специальный театральный проект "Вечер А.П. Чехова", об этом пресс-служба РУСДРАМа сообщила Sputnik.

В сообщении отмечается, что данный проект осуществляется при поддержке Россотрудничества.

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На "Вечере Чехова" актеры сыграют отрывки из пьес драматурга "Предложение", "Вишневый сад", "Чайка", а также прочтут письма писателя из Мелихово времен холеры.

Сцена из вечера Чехова. Симона Спафопуло
© Foto / Предоставлено РУСДРАМом
Актриса Симона Спафопуло в образе помещицы Любови Андреевны Раневской из пьесы А.П. Чехова "Вишневый сад".

В РУСДРАМЕ отметили, что этот театральный проект является миниспектаклем двух режиссеров - Нины Балаевой и Марии Романовой.

"Драматургия Чехова - это наше общее наследие. Не хочу говорить пафосно, но это непревзойденный материал. Он говорит о важных вещах, которые не так часто именно в таком контексте вскрываются", - отмечает актриса Марина Скворцова, исполняющая монолог Нины Заречной из пьесы "Чайка". 

Из-за введенных в Абхазии ограничений на проведение культурно-массовых мероприятий проект реализуется в онлайн-формате, отмечается в сообщении. Премьера телеверсии вечера состоится 27 октября в 19.00 на YouTube-канале РУСДРАМа.

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