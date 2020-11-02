В Турции спасли трехлетнюю девочку спустя 65 часов после землетрясения

В пятницу 30 октября на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6, в результате погибло 79 человек, 962 пострадали.

СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Трехлетнюю Элиф Перинчек спасли из-под завалов одного из жилых домов в турецком Измире спустя 65 часов после разрушительного землетрясения, передает агентство Anadolu.

Девочку поместили в одну из близлежащих больниц.

Enkaz altından 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'i kurtaran itfaiyeci: Elimi uzattığımda elime yapıştı. Çadıra gidene kadar elimi bırakmadı https://t.co/AT1FE4hAJd pic.twitter.com/xn95qF99iR — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 2, 2020

Число извлеченных спасателями из-под завалов людей достигло 106. Ранее из-под завалов извлекли 14-летнюю Идиль Ширин. Поисково-спасательные работы продолжаются на завалах восьми жилых домов.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции в пятницу днем, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.

Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где погибли два человека, 20 получили ранения.

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