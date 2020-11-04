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Ломидзе: из-за COVID-19 мы стали по-другому ценить возможность путешествовать

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала о перспективах развития туристической отрасли в свете пандемии коронавирусной инфекции.

Радио
Ломидзе: из-за коронавируса мы стали по-другому ценить возможность путешествовать

Пандемия оказала сильнейшее влияние на сферу туризма. О путях выхода из кризиса во время онлайн-конференции, посвященной подведению предварительных итогов года и планам на зимний туристический сезон, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"Пандемия еще не закончилась, и не видно конца и края этому несчастью. Поэтому вопрос восстановления отрасли крайне актуальный, особенно сейчас, потому что прогнозы на развитие событий менялись. Весной и летом этого года были надежды, что, возможно, осенью - в начале зимы начнется постепенное восстановление турпотоков во всем мире, не только в России. Но этим прогнозам не суждено сбыться, во всяком случае пока. Туристическая индустрия сейчас сосредоточена на внутреннем продукте. От коронавируса много других побочных эффектов – мы стали по-другому относиться к путешествиям и по-другому стали воспринимать ценность возможности куда-то поехать и не бояться, не думать о безопасности", - сказала Майя Ломидзе.

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