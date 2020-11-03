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В Ассоциации туроператоров России рассказали о спросе на новогоднюю Абхазию

© Sputnik / Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/tourism/20201103/1031216320/V-Assotsiatsii-turoperatorov-Rossii-rasskazali-o-sprose-na-novogodnyuyu-Abkhaziyu.html

С 1 августа 2020 года Абхазию посетило более 600 тысяч туристов, по данным Минтуризма республики.

СУХУМ, 3 ноя - Sputnik, Алексей Стефанов. Несмотря на сохраняющиеся ограничения на выезд россиян за границу, большого интереса к новогоднему отдыху в Абхазии среди россиян пока нет, рассказала Spuntik исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"Наплыва нет, и по спросу мы это тоже видим. Глубина продаж низкая, - отметила она. - Главное преимущество Абхазии – морской отдых, а зимой его нет".

Ранее министр туризма Абхазии Теймураз Хишба сообщал, что бронирование номеров туристами на новогодние праздники неактивное. По его мнению, ситуация объясняется тем, что в России работает так называемая система кешбэка, когда за туры внутри страны российские граждане получают частичное денежное возмещение от государства.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Минувшим летом, когда ожидался высокий поток туристов из России за счет отложенного спроса, на планы повлияло возобновленин авиасообщения между Россией и Турцией. Ломидзе уверена, что основной поток российских туристов направился туда. По ее словам, россияне активно отдыхали на побережье Черного моря в самой России, а потом спрос плавно перешел на турецкое направление.

По данным Минтуризма республики, с 1 августа 2020 года Абхазию посетило более 600 тысяч туристов. По сравнению с таким же периодом прошлого года турпоток упал почти наполовину.

Россия и Абхазия открыли границу 1 августа. Граница была закрыта из-за угрозы распространений коронавируса почти четыре месяца. 7 августа возобновилось железнодорожное сообщение между странами. 

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