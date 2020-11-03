В Ассоциации туроператоров России рассказали о спросе на новогоднюю Абхазию

С 1 августа 2020 года Абхазию посетило более 600 тысяч туристов, по данным Минтуризма республики.

СУХУМ, 3 ноя - Sputnik, Алексей Стефанов. Несмотря на сохраняющиеся ограничения на выезд россиян за границу, большого интереса к новогоднему отдыху в Абхазии среди россиян пока нет, рассказала Spuntik исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"Наплыва нет, и по спросу мы это тоже видим. Глубина продаж низкая, - отметила она. - Главное преимущество Абхазии – морской отдых, а зимой его нет".

Ранее министр туризма Абхазии Теймураз Хишба сообщал, что бронирование номеров туристами на новогодние праздники неактивное. По его мнению, ситуация объясняется тем, что в России работает так называемая система кешбэка, когда за туры внутри страны российские граждане получают частичное денежное возмещение от государства.

Минувшим летом, когда ожидался высокий поток туристов из России за счет отложенного спроса, на планы повлияло возобновленин авиасообщения между Россией и Турцией. Ломидзе уверена, что основной поток российских туристов направился туда. По ее словам, россияне активно отдыхали на побережье Черного моря в самой России, а потом спрос плавно перешел на турецкое направление.

По данным Минтуризма республики, с 1 августа 2020 года Абхазию посетило более 600 тысяч туристов. По сравнению с таким же периодом прошлого года турпоток упал почти наполовину.

Россия и Абхазия открыли границу 1 августа. Граница была закрыта из-за угрозы распространений коронавируса почти четыре месяца. 7 августа возобновилось железнодорожное сообщение между странами.

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