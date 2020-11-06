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Ковалев: Америка обретет нового президента только к декабрю

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201106/1031236474/Kovalev-Amerika-obretet-novogo-prezidenta-tolko-k-dekabryu.html

Своими прогнозами на исход президентских выборов в США в эфире радио Sputnik поделился первый замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики (Россия) Игорь Ковалев.

В эфире радио Sputnik Ковалев отметил, что выборы президента США еще долго будут главной новостной темой.

Радио
Ковалев: Америка обретет нового президента только к декабрю

"Процесс будет длительным из-за того, что затянется подсчет голосов, которые были поданы по почте. Кроме того, соперники заранее заявили, что не признают поражения. Соответственно будут разбирательства в судебных органах. Но самое страшное, что и на улицах тоже будут разборки — сторонники Джо Байдена уже вышли, сторонники Дональда Трампа тоже не заставят себя ждать. Достаточно вспомнить, как в Техасе накануне дня голосования они фактически выдавили оттуда агитационную кампанию Байдена", — заявил Ковалев.

По его словам, необходимо дождаться официальных результатов выборов.

"Для Трампа единственной легальной возможностью отстаивания своих интересов остается борьба в судах. Он успел назначить на вакантные места в Верховном суде своих представителей, которые могут сыграть ключевую роль в судебных разбирательствах. Потому что такие иски дойдут до Верховного суда, и от мнения судей будет достаточно серьезно зависеть судьба США", — объяснил политолог.

Он подчеркнул, что у обоих кандидатов нет явного преимущества, они идут "ноздря в ноздрю".

"Думаю, разбирательства должны закончиться к декабрю, перед вторым этапом выборов. Не надо забывать, что выборы в США двухступенчатые. В декабре в штатах должны собраться выборщики, на них невозможно надавить. Коллегия в каждом штате формируется по партийному принципу. Так что в декабре Америка обретет нового президента", — сказал Ковалев.

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