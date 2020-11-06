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Жук о смерти Михаила Жванецкого: невосполнимая никогда потеря

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201106/1031239991/Zhuk-o-smerti-Mikhaila-Zhvanetskogo-nevospolnimaya-nikogda-poterya.html

Советский и российский актер, сценарист, поэт Вадим Жук рассказал о чувствах, которые он испытывает в связи со смертью Народного артиста России Михаила Жванецкого.

На 87-м году жизни скончался Народный артист России, писатель-сатирик Михаил Жванецкий

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Жук о смерти Михаила Жванецкого: невосполнимая никогда потеря

"Эта огромная потеря для духа русской литературы, огромная потеря для российского общества, потому что он был с потрясающим стремлением к новому. Мне очень жаль, что Миша умер со знанием, может быть, невыполненного своего великого сатирического долга. Таких очень немного. Вообще, нету, как Жванецкий. Я очень горюю и очень скорблю. Надеюсь, что и народ наш поймет, какая это гигантская невосполнимая никогда потеря", - сказал Жук на радио Sputnik.

Советский и российский писатель-сатирик, исполнитель своих литературных произведений, Народный артист России, лауреат премии президента России Михаил Жванецкий 6 марта этого года отметил 86-летие.

 


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