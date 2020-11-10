Гражданин и начальник: Кур-ипа о наказаниях владельцев бродячего скота

Радио Гражданин и начальник: Кур-ипа о наказаниях владельцев бродячего скота

Как рассказал Саид Кур-ипа, с тех пор как владельцев животных начали штрафовать на пять тысяч рублей, инцидентов с бродячими коровами и лошадьми стало меньше. Редки случаи, когда граждане подвергаются вторичным штрафам. В штате управления "Благоустройство" работают два человека, которые непосредственно следят за тем, чтобы в Сухуме не появлялись лошади, коровы и другие сельскохозяйственные животные. Кроме того, в "Благоустройстве" реагируют на звонки местных жителей или домоуправлений о подобных фактах.

И если владельцев коров и быков всегда удается найти в течение всего нескольких дней, то с лошадьми проблема решается не так быстро. Иногда лошади оказываются бесхозными и тогда для них ищут хозяев в селах.

Подробности – в аудиофайле.

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