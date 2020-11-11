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Гражданин и начальник: Джопуа о финансировании сельской отрасли в 2021 году

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Как будут осваивать бюджетные средства в Министерстве сельского хозяйства в 2021 году, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал глава ведомства Беслан Джопуа.

 

Радио
Гражданин и начальник: Джопуа о финансировании сельской отрасли в 2021 году

В рассмотренном Кабинетом министров страны проекте закона о бюджете на 2021 год предусмотрено значительное увеличение финансирования сельскохозяйственной отрасли – прибавка по сравнению с 2020 годом составляет 85 миллионов рублей. В случае принятия этой статьи расходов депутатами Народного Собрания в общей сложности на сельскохозяйственную отрасль будет выделено 100 миллионов рублей. Как рассказал вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, эти деньги будут способствовать развитию растениеводства, животноводства, а также борьбе с болезнями и вредителями растений.

 

Детально о том, как будут развивать сельское хозяйство страны в 2021 году, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал министр сельского хозяйства Беслан Джопуа.

"В прежние годы на развитие отрасли выделялись небольшие средства, исходя из того, что ранее статья расходов на сельское хозяйство была предусмотрена в Инвестиционной программе. В последние пять-шесть лет в Инвестпрограмме этой статьи не было, но в бюджете на развитие сельского хозяйства цифра не росла. 15 миллионов рублей, что были выделены в прошлом году, были выделены на приобретение препаратов-химикатов против болезней и вредителей. В этом году мы подготовили целевую программу развития сельского хозяйства и развития производственно-технической базы. Это ведомственная целевая программа на 2021-2023 годы", - рассказал Джопуа.

Подробности слушайте в аудиофайле.

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