Бюджет на 2021 год: Владимир Делба рассказал о главном финансовом документе

О том, как сформирован главный финансовый документ республики, какие доходы и расходы в нем предусмотрены, читайте в материале Sputnik Абхазия.

- Расскажите об основных параметрах бюджета, чем он отличается от предыдущего бюджета?

- Сам проект бюджета на очередной финансовый год у нас сформирован на основе экономических показателей, плана соцэкономразвития, ну и, наверное, самое важное при подходе к формированию бюджетных параметров - была дана оценка влияния распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и приняты в связи с этим ограничительные меры, которые повлияли на основные экономические показатели субъектов прогнозирования. Вот такой подход для нас при формировании основных параметров на 2021 год стал определяющим и несомненно другие показатели учитывались при формировании, такие как исполнение бюджета за прошлые годы, итоги социально-экономического развития, ну и аналогичные показатели.

- Бюджет уже полностью сформирован? Предполагаются ли какие-либо изменения?

- В соответствии с законодательством нашей страны бюджет был одобрен на заседании Кабинета министров и в соответствии с законодательством был представлен на рассмотрение в Народное Собрание. В этой связи, мы надеемся, что народные избранники несомненно внимательно отнесутся к позиции, к подходу, к формированию бюджета, возможно, будут какие-то мнения, высказывания, естественно, эта процедура принятия бюджета только начинается, так что еще несколько чтений впереди, комитетские заседания, конечно, работа в этом направлении будет еще вестись.

- Куда пойдут основные статьи бюджета, на чем сэкономили в этом году, а что получило больше финансирования?

- Объемы расходов бюджета предусматривались прежде всего из основных принципов и подходов, среди которых предложение по оптимизации расходных обязательств, определение приоритетности расходов, уточнение самих расходов, которые уже приняты, сокращение штатной численности работников госучреждений, фактические показатели исполнения за текущие девять месяцев, но и, разумеется, прогнозные показатели на следующий год. Но с учетом приоритетов направления бюджетных расходов в проекте на следующих год, в частности, не предусматривается приобретение служебных автотранспортных средств, также предусмотрены серьезные ограничения по приобретению офисной мебели, оргтехники и по иным аналогичным расходам. Подобные расходы планируется перенести на более поздние бюджетные периоды, в связи с этим, с учетом ограничений, в том числе поступления доходов собственных в государственный бюджет, строилась и структура расхода бюджета.

- Как будет контролироваться запрет на расходование средств именно на эти статьи?

- Дело в том, что контроль за использование средств по определенным видам расходов, он достаточно прост, он исходит из параметров уже специфических, применения так называемой новой бюджетной классификации, если там по ним не предусмотрены, по этим нормам, подобные расходы, они в принципе не смогут быть осуществлены. Как вы знаете, у нас исполнение бюджета осуществляется по средствам казначейского исполнения, поэтому, если в принципе расходы не предусмотрены, они и не смогут быть обеспечены финансированием, здесь достаточно жесткий контроль, прозрачный, наиболее эффективный по средствам казначейской системы исполнения.

- Собственный доход, согласно новому бюджету, сокращен на 253 миллиона рублей. Это достаточно серьезная сумма. Как будут закрываться бреши?

- Параметры государственного бюджета по доходам имеют сокращение по сравнению с текущим годом. В основу легла оценка влияния произошедших у нас событий и многие другие обстоятельства. Были приняты меры, мы пошли по оптимизации бюджетных расходов, сохранив их социальную направленность. В первую очередь это расходы на здравоохранение, объем которых в предстоящий финансовый год предусматривается в сумме 636 миллионов рублей, в структуре здравоохранения сохранились все программные мероприятия текущего года. С учетом нынешней ситуации правительство предусматривает расходы на мероприятия по защите населения от коронавирусной инфекции в объеме 40 миллионов рублей.

Также продолжат действовать программы в сфере образования, их объем составит 39 миллионов рублей. Объем расходов сократился до трех миллионов рублей, так как расходы, которые должны были осуществиться в этом году, они осуществляются, и их потребность в следующем году отпадает.

Самым основным и приоритетным направлением в социальной сфере является контроль за повышением фонда оплаты труда. Будет повышаться заработная плата отдельным категориям бюджетной сферы – здравоохранение, образование, культура, спорт, социальная политика. На эти цели предусматривается 401 миллион рублей в следующем году.

Еще одной особенностью проектировки расходной части бюджета является значительный рост предусматриваемых расходов на мероприятия по восстановлению и развитию сельского хозяйства в объеме 100 миллионов рублей, что на 85 миллионов рублей больше, чем в текущем году. Основные направления – растениеводство, животноводство, развитие рыбной отрасли, проведение работ по защите растений от вредителей.

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- Почему было принято решение уделить такое внимание сельскому хозяйству?

- Дело в том, что об этом часто и много говорится в целях поддержки крестьянско-фермерских хозяйств, производителей сельхозпродукции. В этом году мы наблюдали значительный рост вовлечения земель в оборот. С учетом этого и мнений наших граждан мы пришли к выводу, что одним из приоритетных направлений должно оказаться развитие сельского хозяйства.

Еще одной особенностью бюджета 2021 года является создание благоприятных условий для развития предпринимательства и повышения занятости населения. В этих целях выделяется 50 миллионов рублей для оказания поддержки малому и среднему бизнесу. Формы и методы поддержки будут определяться правительством, мы учли мнение бизнесменов, необходимость сокращения безработицы, повышения занятости.

- Изменились ли параметры по другим отраслям?

- Отраслевое значение сохранилось на прежнем уровне, за исключением тех, о которых я уже говорил. Сохраняется социальная направленность бюджета, также продолжится реализация двух государственных целевых программ, направленных на оказание адресной помощи отдельным категориям граждан на приобретение жилья и улучшение жилищных условий. Объем финансирования – 40 миллионов рублей.

Изменились параметры оказания помощи местным бюджетам. В целях повышения межбюджетных отношений республиканский бюджет оценил возможности местных бюджетов, увидел, что необходимо выравнивать сбалансированность, чтобы она была стабильной. Поддержка местных бюджетов будет увеличена в объеме 105 миллионов рублей, в 2021 году этот показатель достигнет 1 миллиарда 200 миллионов рублей – это достаточно масштабная поддержка, которая позволит местным бюджетам справляться с принятыми обязательствами.

- Тяжело ли шла работа над формированием бюджета, учитывая условия пандемии?

- Несомненно. Законодательство Абхазии и так предоставляет сжатые сроки подготовки бюджета и представление его на рассмотрение Народного Собрания. С учетом особенностей этого года сроки совсем сжались, и хочу поблагодарить своих коллег в районах и центральном аппарате за скрупулезную работу и профессиональный подход.

Отдельными работниками подготовка велась практически вне человеческих возможностей, но, как говорится, справились. Все было представлено в установленный государством срок, дальше работа будет с Народным Собранием, будут обсуждаться основные направления, выражаться мнения и пожелания. В этой связи мы, конечно, готовы к конструктивному разговору, к определению еще более приоритетных расходов. Вероятнее всего, 2021 год будет непростым, поэтому к бюджету мы подошли достаточно серьезно, принимали во внимание оптимизацию расходов, которые не являются обязательными, и их можно перенести на более поздние сроки. Объемы бюджетных средств, прежде всего, должны направляться на выплату самых основных статей расходов, это обеспечение зарплаты, мер социальной поддержки, оплата необходимых услуг. Необходимо оптимизировать затраты на функционирование бюджетной сферы, то есть лишние расходы в следующем году должны быть предельно отсечены, по ним должен проводиться постоянный мониторинг. Вот в таком ключе мы планируем работать в следующем году.

Беседу вела Белла Кварчия.