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Альдона Салакая
© Sputnik / Томас Тхайцук

Салакая о Сухумском питомнике обезьян: если не станет туробъектом, мы погибнем

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201111/1031267126/Salakaya-o-Sukhumskom-pitomnike-obezyan-esli-ne-stanet-turobektom-my-pogibnem.html

Заведующая музеем НИИЭПиТ Альдона Салакая в эфире радио Sputnik рассказала, как отсутствие посетителей в Сухумском обезьяньем питомнике сказывается на его обитателях и сотрудниках центра приматологии.

 

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Такие обстоятельства: Салакая об итогах турсезона для НИИЭПиТ

Туристический сезон выдался в Абхазии непростым. Причина тому – ограничения, связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции, почти трехмесячный карантин и закрытие границы. Как сказались на Сухумском питомнике обезьян НИИЭПиТ пандемия и сокращенный турпоток, рассказала Альдона Салакая.

 

"Как и для всей республики, небесследно прошел этот вирус для нашего центра. Мы начали турсезон 1 августа. Мы потеряли три месяца. В связи с тем, что в Абхазию приезжали в основном социально малообеспеченные люди, наш туристический объект пострадал очень сильно в материальном плане. Если мы приносили доход своему центру пять-шесть миллионов рублей, то в этом году значительно меньше – менее двух миллионов рублей. Гости Абхазии, кто путешествует без детей, к нам перестали подниматься. Главная причина того, что нас посещают все меньше и меньше, – необустроенность. Мы находимся в центре города. Но на горе. Сюда нужно подниматься или на автомобиле, или по лестнице. Но современные туристы любят, чтобы все это было доступно и быстро. Туристические группы до Сухума не доезжают. Ботанический сад и мы – бренды республики с советских времен. Но, к сожалению, многие турфирмы, которые могут посетить нас, проезжая в Каманы или Черниговку, к нам не едут. Последние пять-шесть лет мы статистически идем вниз. Это нас тревожит, потому что ситуация сказывается на всей жизни нашего центра… Ситуация складывается тревожная, и если питомник обезьян не будет занесен как туристический объект, то мы погибнем", - посетовала Салакая.

Подробности слушайте в аудиофайле.  

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