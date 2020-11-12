Джениа об участии в "Национальной коллекции": хороший повод напомнить о себе

Художественный руководитель Абхазской государственной филармонии Эсма Джениа рассказала в эфире радио Sputnik об участии абхазских артистов в международном фестивале "Национальная коллекция", который пройдет в Санкт-Петербурге.

Вокально-инструментальный ансамбль "Гунда" и музыкант Лука Гаделия примут участие в ежегодном фестивале "Национальная коллекция" в Санкт-Петербурге. По словам художественного руководителя Абхазской государственной филармонии Эсмы Джениа, участие абхазского коллектива в таком мероприятии – хороший опыт в условиях ограниченности в возможностях физического перемещения.

Радио Джениа об участии в "Национальной коллекции": хороший повод напомнить о себе

"Это очень хороший и положительный опыт в наше время, когда мы ограничены в возможности физического перемещения. Есть возможность кому-то напомнить, а кого-то познакомить с нашим коллективом. Это прекрасные связи, которые налаживаются в группе "Национальной коллекции" в WhatsApp. Замечательно, что руководители филармонии узнают друг о друге. Может быть, настанут какие-то другие времена, когда мы сможем ездить уже, что называется "живьем". Хорошо, когда о нас слышит еще большее количество людей, есть хороший повод, культурные достижения, блестящий результат, победа, а не что-то негативное", - сказала Джениа в эфире радио Sputnik Абхазия.

Прямая трансляция из Малого зала петербургской филармонии начнется сегодня, 12 ноября, в 18 часов.

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