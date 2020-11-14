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Такие обстоятельства: Бойко о пользе дыхательной практики

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О том, как важно правильно дышать и как дыхательные упражнения помогут в профилактике коронавирусной инфекции и тем, кто уже переболел этим недугом, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала тренер по лечебной физкультуре, пилатесу и йоге Ольга Бойко.

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Такие обстоятельства: Бойко о пользе дыхательной практики

"Дыхание – второй по важности процесс нашего организма после работы сердца. Без еды человек может прожить месяц, без воды – неделю, а без дыхания – 2-3 минуты. Без дыхания через 5 минут мозг погибает. Важно понимать, что дыхание очень важно. С помощью дыхательных техник мы тренируем дыхание. Дыхание - единственная вегетативная функция, которая полностью подчиняется нашему сознанию. Сердцебиение мы сознательно замедлить не можем, а также не можем управлять функциями внутренних органов. Но с помощью дыхания мы можем воздействовать на функции своих внутренних органов. Так, чтобы утром человек встал и быстро взбодрился, можно предложить техники быстрого дыхания, и с помощью дыхания меняется его внутреннее состояние. А вечером с помощью дыхания можно себя успокоить", - рассказала Бойко.

По словам Ольги Бойко, иммунитет человека зависит от дыхания. Кроме того, кислород – хороший жиросжигатель.

"При тяжелых патологиях, например, сердечно-сосудистых заболеваниях, когда противопоказаны физические упражнения, как раз применяются дыхательные техники. Но необходимо консультироваться с врачом по поводу техник дыхания… Дыхательные упражнения помогают восстановлению человека при различных вирусных заболеваниях. Человек восстанавливается медикаментозно и плюс к этому применяются дыхательные техники, которые помогут организму усвоить все эти лекарства и вывести вредные вещества и будут облегчать состояние человека… при лечении коронавируса дыхательные упраднения идут наравне с основными методами лечения, их надо обязательно применять, - сказала Ольга Бойко.

Подробности слушайте в аудиофайле. 


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