Такие обстоятельства: Лагвилава о работе "Абхазпродэкспорта"

Руководитель Госкомпании "Абхазпродэкспорт" Амиран Лагвилава в эфире радио Sputnik рассказал, какую работу ведет предприятие в настоящее время, как формируется цена на продукт и как экспортируется товар из Абхазии в Россию.

Республиканское унитарное предприятие "Абхазпродэкспорт" было создано в 2017 году. Предприятие владеет плодоовощным хранилищем в поселке Агудзера Гулрыпшкого района.

Радио Такие обстоятельства: Лагвилава о работе "Абхазпродэкспорт"

"Мы приобретаем у населения продукты, на сегодня это фейхоа, в самое ближайшее время будет и мандарин. Мы производим закупку и в дальнейшем экспортируем в Россию. Цена формируется исходя из внешнего вида продукта, его зрелости, размера, сорта. Если он какое-то время пролежал и становится мягким, при транспортировке мы можем столкнуться с проблемами. Есть группа товаров, которые годятся для компотов, варенья, там цена низкая, начинается от 10 рублей. Самые высокие цены закупа это 30-35 рублей", - сказал Лагвилава.

Цена на мандарин пока еще не сформирована. Лагвилава отметил, что она будет приемлемой для крестьян.

Руководитель Госкомпании "Абхазпродэкспорт" также рассказал, куда сбывают некондиционный товар.

"Из продукции ничего не выбрасывается. Мы работаем с несколькими компаниями, они приобретают некондиционный товар, чтобы в дальнейшем использовать его, но чтобы решить проблему некондиционного товара, нужно сделать большое производство, которое позволяло бы всю продукцию перерабатывать", - отметил Лагвилава в эфире радио Sputnik Абхазия.

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